Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI), en partenariat avec GLOBAL EXPERT à Abidjan organise une session de formation certifiante aux normes comptables internationales IFRS/IPSAS

Objectif

Cette double certification a pour objectif de permettre aux professionnels du domaine de maîtriser les normes IFRS destinées au secteur privé et IPSAS pour le public.

Public cible

Experts comptables, consolidateurs, DAF, Cadres comptables, financiers et fiscaux, contrôleur de gestion, Enseignant, étudiants, etc

Formateur

La formation est assurée par Joël MABUDU, Expert-comptable diplômé, certifié aux normes internationales, co-rédacteur du SYSCOHADA révisé et du plan comptable de l’UEMOA, co rédacteur du système comptable des entités à but non lucratif (SYSCEBUNOL)

Conditions d’accès et de validation

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent déposer au secrétariat du centre ou par E-mail ([email protected]) un dossier de candidature comprenant :

une fiche d’inscription à télécharger et à renseigner (fichier joint)

un curriculum vitae ;

Calendrier de la formation

Le calendrier suivant :

Dépôt des dossiers : jusqu’au 30 juin 2022

Durée de la formation : du 11 juillet au 22 juillet

Période de formation : cours du soir / Du vendredi au vendredi de 17h30 à 21h 30

Samedi et dimanche de 8h30 à 17h30

Lieu de la formation : Ouagadougou ZAD (librairie en face de Elitis express)

Coût de la formation

Le coût de la formation est fixé à :

500 000 F CFA pour les candidatures individuelles

600 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles

Pour les candidats individuels, les frais peuvent être échelonnés par les candidats en fonction de leur moyen avant le démarrage effectif des cours.

Dans tous les cas, les frais de formation devront être versés avant le 30 juin 2022.

Nous contacter

Info ligne: + 226 25 45 37 57

WhatsApp: +226 78398855

Email: [email protected]

Notre page facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100071286197939

Situation géographique : A la ZAD en face du magasin du Donsen Alu entre la station Oryx et Mégamonde ZAD.

