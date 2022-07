Le Commandant de la Force Barkhane, le Général Laurent Michon, a animé un point de presse ce jeudi 21 juillet 2022 à Ouagadougou dans le cadre de la fin de sa mission dans le Sahel.

En fin de mission, le Commandant de la Force Barkhane, le Général Laurent Michon, a présenté le bilan et les perspectives du dispositif militaire français dans la région du sahel.

Concernant le retrait de la troupe Barkhane et de Takuba au Mali, il a fait savoir que c’est une fuite en avant du gouvernement malien. Cependant, il a fait savoir que le retrait du Mali se fait en bonne norme comme deux frères qui ont combattu ensemble.

Le Général Laurent Michon a signalé que les équipements et les hommes qui quittent le Mali retournent en France. Il a insisté que le départ des troupes européennes n’est pas lié à la présence de Wagner.

« La décision de partir du Mali n’est liée à l’arrivée de Wagner », a déclaré le Général Laurent Michon. A l’écouter, le chef des opérations de Wagner, venu en octobre a organisé l’arrivée des mercenaires en ordre estimé à un peu plus d’un millier d’hommes déployés en 6 mois au Mali.

En plus, le Commandant de la Force Barkhane a relevé que les combattants de Wagner sont « sans foi ni loi » avec une prédation économique attestée.

« Le code minier au Mali a changé. Et désormais après la première dose gratuite et la deuxième dose offerte par le dealer, il se trouve que des dispositions ont été prises pour l’exploitation de 3 sites d’or par Wagner. Ça s’appelle la prédation sonnante et trébuchante. Je crois que ni les Européens, ni Barkhane ne font payer quoi ce soit dans l’action militaire française à Bamako. Notre intérêt, c’est la stabilité du Sahel », a-t-il signifié.

Egalement, il a déclaré que la désinformation est un vrai savoir de Wagner. « Ils sont très forts dans la désinformation. Barkhane arme les terroristes, Barkhane assassine les villageois, il y aura d’autres à l’avenir, j’en suis certain », a-t-il déploré.

Il a demandé d’aller voir au Venezuela pour mieux comprendre les actions de Wagner sur le terrain. « Le message de Wagner au leader de Ménaka (Mali) : Nous ne sommes pas ici pour nous faire des amis. Si des gens ont des armes alors qu’ils n’ont pas le droit parce qu’ils ne sont pas des groupes signataires « on va s’en occuper ». Ça en dit long », a révélé le Général Laurent Michon.

Jules César KABORE

Burkina 24

