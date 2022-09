Amical Burkina # RD Congo : « Je commence à reprendre du rythme et de la confiance » (Bertrand Traoré)

Absent pendant les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, Bertrand Traoré a retrouvé la sélection à la faveur de la journée FIFA de ce mois de septembre. Le nouveau sociétaire de Basaksehir FK a marqué le but de la victoire (1-0) des Etalons face aux Léopards de la RD Congo le vendredi 23 septembre 2022. Le Burkinabè estime qu’il retrouve de la confiance.

« On a joué contre un adversaire fort ce soir. Même si on a gagné nos deux matchs de qualification pour la CAN, ce soir c’était un pays qui a raté la qualification à la Coupe du Monde », a commencé par résumer Bertrand Traoré après la victoire des Étalons ce vendredi 23 septembre.

Face au Congo qui a disputé les barrages de la Coupe du Monde éliminé par le Maroc, le capitaine des Etalons trouve que ce match fait du bien au groupe. « C’était un vrai test pour nous. On a su répondre présents. On a fait un match sérieux avec la victoire à la fin. Je pense que c’est bien pour le futur », a poursuivi Bertrand Traoré.

Bertrand Traoré a brillé dans cette rencontre à travers ses dribbles, ses feintes, sa combativité sur le terrain avec à la clé, le but de la victoire : « Pour l’instant ça va. Je commence à rejouer. Je commence à reprendre du rythme et aussi de la confiance. Tant mieux. Ça se passe plutôt bien. Je dois continuer à travailler et reprendre ma forme physique pour gagner plus en confiance pour apporter à la sélection ». Une deuxième rencontre amicale est prévue contre les Iles Comores le 27 septembre prochain.

