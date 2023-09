Double attaque terroriste au Mali : Moscou voit une « tentative de porter un coup aux efforts de Bamako »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné, ce vendredi 8 septembre 2023, les attaques terroristes qui avaient fait plus de 60 morts au Mali et assuré que Moscou continuerait d’apporter son aide à Bamako.

La suite après cette publicité

« La Russie condamne les récents attentats terroristes au Mali et exprime ses sincères condoléances à la population et aux dirigeants du pays », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« Confirmant notre soutien constant aux efforts de Bamako visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la république amie du Mali, nous continuerons à lui fournir l’assistance nécessaire », a indiqué l’officielle dans un communiqué publié sur le site ministériel.

Au moins 64 personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées dans deux attaques terroristes revendiquées par Al Qaïda et ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l’armée dans le nord du Mali.

Moscou y voit « une tentative de porter un coup aux efforts de Bamako en vue d’assurer une vie paisible et maintenir la sécurité dans le pays ». « De telles attaques criminelles pourraient conduire à une aggravation de la situation non seulement dans ce pays, mais dans toute la région saharo-sahélienne, qui traverse une période difficile », a prévenu Mme Zakharova.

Au même moment, la MINUSMA a écrit sur X : «Nous exprimons notre profonde tristesse face à l’attaque terroriste contre le bateau Tombouctou survenue le 7 septembre. Nos condoléances aux victimes, à leurs familles et aux autorités. En ces jours de deuil, nous sommes solidaires avec le Mali et condamnons cet acte criminel».

Source : Sputniknews

publicite