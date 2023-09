publicite

Le président français Emmanuel Macron a accordé une interview exclusive à la chaine de télé TF1, ce dimanche 24 septembre 2023. Dans cet entretien, il s’est penché sur la relation entre la France et l’Afrique.

« Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre, et Barkhane, cette opération militaire est un succès parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par les khalifats territoriaux et des djihadistes », a déclaré le président Français.

Par ailleurs, le président Macron a soutenu que la France est toujours disposée à accompagner le continent africain dans la lutte contre le terrorisme.

« Nous on n’est pas là pour participer à des coups d’Etat ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme, mais je vous le dis les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd’hui le Mali, chaque jour a des dizaines de morts. Au moment où je parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d’Etat qu’il n’y a n’en eus dans les 18 mois précédents. Donc, moi je suis très inquiet par cette région ».

