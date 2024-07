Football : L’équipe de la Présidence du Faso triomphe des footballeurs professionnels par 3 buts à 2

publicite

L’équipe de la Présidence du Faso, en match de gala retour, a battu, le 29 juin 2024, une sélection de footballeurs professionnels nationaux et internationaux de notre pays, par le score de 3 buts à 2, dont un doublé du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE. C’est ce qu’a rapporté la direction de communication de la Présidence du Faso ce dimanche 7 juillet 2024.

Ce match de gala s’est disputé en deux fois trente minutes. Le temps d’observation entre les deux équipes n’a duré qu’un quart d’heure. A la 16e minute, le capitaine de la sélection de la Présidence du Faso, le Chef de l’Etat, ouvre le score sur pénalty.

Piqués dans leur amour propre, les Etalons par l’entremise de Préjuce Nacoulma, mettent les pendules à l’heure à la 19e minute. Une joie qui sera de courte durée puisqu’à la 22e minute, la Présidence du Faso marque le deuxième par l’entremise de Oussoufo Eugène YIGO.

Les nationaux et internationaux burkinabè vont tenter le tout pour le tout, et obtiennent l’égalisation grâce au même Préjuce Nacoulma à la 26e minute. Le score restera inchangé jusqu’à la mi-temps.

A la reprise, l’équipe de la Présidence du Faso opère quelques changements avec à la clé plusieurs actions offensives qui font douter l’adversaire. A la 44e minutes, le Président Faso, sur un contre-pied parfait inscrit le 3e but. C’est donc sur ce score final de 3 buts à 2 en faveur de la Présidence du Faso, que l’arbitre a sifflé la fin du match.

Ce match a été l’occasion pour le Président du Faso d’inviter les Etalons footballeurs dans toute leur diversité, à l’union, la cohésion, la solidarité, et surtout à initier des projets novateurs pour de vraies écoles qui vont faire germer de jeunes talents dans le cadre de la relève.

Le Capitaine Ibrahim TRAORE a donc demandé aux joueurs de taire leurs divergences, de toujours penser à l’intérêt supérieur de la Nation et de préparer une bonne relève tout en tendant la main à la jeune génération. « J’aime toujours prendre l’exemple de la bouche où on a les dents et la langue.

En mangeant on peut se mordre la langue, mais ce n’est pas pour autant qu’on va retirer la langue de la bouche. (…) On ne peut pas être ensemble sans avoir quelques difficultés. La vie est ainsi faite. Nous tous, autant que nous sommes, on surpasse tout pour l’intérêt de la Patrie », a-t-il indiqué. Le Chef de l’Etat qui dit compter sur les « anciens » pour pouvoir « nous créer un football au Burkina », les a invités à surtout miser sur les plus jeunes.

Le Président du Faso a par ailleurs pris l’engagement de soutenir toute initiative allant dans le sens de la promotion de la relève. « Vous semez les graines de la cohésion dans les coins et recoins du pays quand vous jouez. Je suis fier de vous. Partez partout, cherchez la graine, venez semer. Nous allons vous accompagner », a-t-il insisté.

Les Etalons par les voix de Charles KABORE et de Moumouni DAGANO, ont traduit leur reconnaissance au Chef de l’Etat pour son intérêt marqué pour le football et le sport en général. Ils ont loué l’initiative qui leur a permis de se rapprocher du premier supporteur des Etalons.

En rappel, en match aller, disputé en 2023, l’équipe de la Présidence du Faso l’avait remporté par 3 buts à 1, avec un doublé du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

