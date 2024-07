Médias : Le mérite du journalisme d’impact de Akim KY de Burkina 24 reconnu par la Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF)

publicite

Le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, Karim Ouattara, a reçu en audience le 3 juillet 2024, Akim KY journaliste de Burkina 24, lauréat du Prix spécial de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) lors de la 27e nuit des Galian. C’est la toute première fois que le prix spécial de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso soit décerné à un journaliste de média en ligne.

Lauréat du prix spécial de la Maison de l’Entreprise du Burkina décerné à la Nuit des Galian le 14 juin 2024, Akim KY a reçu son chèque d’un million (1 000 000) de francs CFA des mains du Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Karim Ouattara.

Le jeune reporteur de votre média en ligne leader qui s’inscrit dans le journalisme d’impact a été récompensé pour son reportage intitulé « Saaga ou la pluie : Ce système de distribution intelligente et rationnelle de l’eau » publié le 11 janvier 2023.

Le Directeur Général de la MEBF Karim Ouattara n’a pas manqué de féliciter le lauréat et l’a invité à davantage soutenir les initiatives de développement du secteur privé, portées par la MEBF.

Le Directeur Général a également motivé le choix de la MEBF par le fait que l’œuvre fait la promotion de l’entreprenariat, à travers l’intégration des Technologies de l’information et de la communication (TIC) et la mise à disposition d’infrastructures et des équipements pour le développement de l’agriculture.

C’est la toute première fois que le prix spécial de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso soit décerné à un journaliste de média en ligne. Dit-il, cela témoigne de la pertinence du sujet traité. Le lauréat, à son tour, a remercié la MEBF, tout en réaffirmant sa disponibilité à accompagner les initiatives de développement du secteur privé.

Le journaliste Akim KY succède ainsi à son confrère Kamélé FAYAMA de Sidwaya qui a remporté le Prix spécial de la MEBF à l’édition 2023.

