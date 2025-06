Communiqué | JEUNESSE ET CULTURE : NESCAFÉ® réaffirme son soutien aux talents de la musique au Burkina Faso

publicite

La marque NESCAFÉ® réaffirme son soutien aux talents de la musique au Burkina Faso.

Cette célébration s’est tenue au siège de Nestlé Burkina Faso, à l’occasion de la remise de

chèque au lauréat du prix KUNDE 2025 de la « révélation de la musique ».

👉Cette année, c’est l’artiste FRANCKY FP qui repart avec un chèque d’une valeur de 1 million.

Il rejoint la prestigieuse liste de célébrités qui ont remporté ce prix au fil des années.

« Ce moment de remise est toujours l’occasion pour NESCAFÉ® de réaffirmer son soutien aux

talents de la musique. C’est devenu une tradition qui date de plus d’une quinzaine d’années »,

a indiqué Lionel Sankara, responsable de la marque NESCAFÉ®.

« Notre marque fait la promotion d’un état d’esprit de gagnant. C’est tout le sens de notre

slogan : commencer en force et finir en force. »

👉NESCAFÉ® est fier de voir que les artistes qui ont remporté ce prix spécial sponsorisé par

NESCAFÉ® aux KUNDE finissent par devenir de grands noms de la musique africaine (Nabalum,

Amzy, Kayawoto, Malika La Slameuse, etc.).

👉Comme pour les années précédentes, FRANCKY FP, lauréat 2025 du KUNDE de la révélation,

sera la tête d’affiche pour des prestations rémunérées au cours de diverses animations et

concerts lors des activations de la marque NESCAFÉ®.

👉« En offrant cette opportunité de participer aux événements publics de la marque, notre objectif

est de promouvoir les talents locaux. Dans la musique, les arts, l’entrepreneuriat ou dans tout

autre secteur d’activité, nous croyons au potentiel de la jeunesse », a indiqué Omaro KANE,

Directeur de la Communication et des Affaires Publiques de Nestlé Burkina Faso. « Nous

travaillons à inspirer les jeunes qui croient en leurs rêves et qui se battent pour les réaliser », a

t-il ajouté.



FRANCKY FP a exprimé sa reconnaissance à la marque NESCAFÉ® pour son engagement dans

la promotion des talents locaux.

Nescafé et l’entrepreneuriat

Projet MYOWBU : Dans le secteur de l’entrepreneuriat, plus de 1000 jeunes sont également

accompagnés par NESCAFÉ® à travers le programme MYOWBU. Nestlé leur offre la possibilité

de lancer leurs propres affaires en devenant vendeurs directs ou promoteurs d’un réseau de

vendeurs de boissons chaudes. Ces jeunes sont équipés en matériel et en produits NESCAFÉ®

et bénéficient d’un encadrement en gestion financière, ainsi que sur les règles d’hygiène et de

sécurité de base.

NESTLÉ CAMPUS CHALLENGE : Il s’agit d’une initiative visant à stimuler l’esprit

entrepreneurial des jeunes et à leur permettre d’explorer des perspectives d’insertion

professionnelle une fois leur parcours académique achevé. 5000 jeunes, venant de 10

universités du Burkina, ont participé à ce programme, qui a enregistré plus de 300 projets.

Burkina/Lutte contre le chômage : ‘’Nestlé Campus Challenge’’ pour stimuler l’esprit

entrepreneurial des jeunes

En outre, Nestlé Burkina Faso a annoncé cette année sa participation à la première télé-réalité

exclusivement dédiée à l’entrepreneuriat en Afrique francophone, intitulée « Pépites

d’Entreprises ». Cette initiative de la chaîne de télévision BF1 bénéficiera désormais de l’apport

des experts de Nestlé. Pour en savoir plus, lisez : Nestlé aux côtés des jeunes candidats à l’entreprenariat au Burkina Faso | Nestlé (nestle-cwa.com)

• Notre histoire avec les KUNDE et la catégorie KUNDE de la révélation :

Au Burkina, NESCAFÉ® soutient depuis sa création l’organisation des KUNDE. Puisqu’avec

NESCAFÉ® on « Commence en Force », la marque offre chaque année un chèque de 1 000 000

FCFA pour soutenir la catégorie KUNDE de la Révélation, qui prime les artistes ayant sorti leur

première œuvre. Cette dotation fait de cette catégorie le 2e KUNDE le plus prestigieux en

termes de récompense financière. Outre ce prix, NESCAFÉ® offre des prestations à ses

ambassadeurs au cours de ses activités, leur permettant ainsi de se promouvoir encore

davantage.