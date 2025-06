Investissement : Le Burkina Faso, un pays de plus en plus attractif

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, accompagné de ses proches collaborateurs, a échangé lundi 16 juin 2025, avec deux délégations d’investisseurs et d’hommes d’affaires étrangers.

La première délégation est venue de la République Fédérale d’Allemagne et de l’Autriche, et elle était accompagnée par l’ambassadeur du Burkina Faso en République Fédérale d’Allemagne, Ouoro TORO.

Composée d’une douzaine d’hommes d’affaires et d’investisseurs, cette délégation est venue manifester sa volonté d’accompagner les actions de développement enclenchées au Burkina Faso, à travers des projets dans plusieurs domaines tels que les mines, la médecine et télémédecine, le bâtiment et les travaux publiques (BTP), les énergies renouvelables, la recherche géologique et satellitaire, et la formation.

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des burkinabè de l’Extérieur, a salué cette mobilisation d’investisseurs étrangers qui souhaitent intervenir au Burkina Faso.

Pour lui, en plus d’être un témoignage d’amitié et de solidarité agissante envers le Burkina Faso, cette mobilisation vient une fois de plus déconstruire l’image d’un Burkina Faso en guerre, véhiculée dans les médias étrangers et sur les réseaux sociaux.

Au cours de leur séjour au Burkina Faso, ces hommes d’affaires vont échanger avec les premiers responsables de grands projets nationaux, en vue de présenter leurs initiatives.

D’autres rencontres sont prévues avec des partenaires privés burkinabè, afin de susciter des partenariats plus concrets, selon Ouoro TORO. Avant d’échanger avec les investisseurs allemands et autrichiens, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a reçu en audience un investisseur et membre de la Cour royale du Qatar.

Le Prince Sheikh Abdulaziz AL THANI est venu également traduire à Karamoko Jean Marie TRAORE, sa volonté d’investir au Burkina Faso notamment dans les domaines des banques, de la construction urbaine, du commerce, de l’électronique et transit douanier.

Également expert de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), il entend user de son influence au sein de l’institution, pour renforcer les initiatives humanitaires au profit du Burkina Faso.

