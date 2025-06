Pakistan : Donald Trump proposé pour le Prix Nobel de la Paix après le cessez-le-feu avec l’Inde

publicite

Le Pakistan a annoncé ce samedi 21 juin 2025 avoir officiellement proposé l’ancien président américain Donald Trump pour le Prix Nobel de la Paix. Cette démarche intervient un mois et demi après que Trump a créé la surprise en annonçant un cessez-le-feu entre Islamabad et New Delhi.

Entre le 6 et le 10 mai, les deux puissances nucléaires voisines, rivales depuis leur partition sanglante en 1947, avaient fait craindre au monde entier une escalade dangereuse. Leur affrontement s’est finalement achevé par l’annonce de Donald Trump sur les réseaux sociaux, qui a affirmé avoir obtenu un cessez-le-feu après « une longue nuit de négociations organisées par les États-Unis ».

Depuis cet épisode, Islamabad n’a cessé de saluer l’intervention de Washington, un partenaire militaire de longue date dans la « guerre contre le terrorisme » avant le retrait américain d’Afghanistan et un certain désengagement de la région.

Cependant, le Premier ministre indien, Narendra Modi, continue de son côté à affirmer qu’aucune médiation américaine n’a eu lieu pour parvenir à ce cessez-le-feu.

Donald Trump, qui revendique déjà plusieurs accords de paix ou le maintien de bonnes relations de voisinage ces dernières années, s’est lui-même plaint, dans un long message sur son réseau social durant la nuit, de ne pas avoir été honoré d’un Prix Nobel pour ces réussites.

Parallèlement, le Pakistan, qui a évité de justesse la faillite en 2023 grâce à un nouveau prêt du Fonds Monétaire International (FMI), continue de solliciter activement les capitales étrangères, Washington en tête, espérant attirer des investissements dans ses importantes ressources minières.

