La RDC et le Rwanda signent un accord de paix historique à Washington

La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont franchi une étape importante dans la quête de la paix en signant, ce vendredi 27 juin 2025, un accord de paix à Washington. Cet accord, conclu sous l’égide des États-Unis, vise à mettre fin au conflit qui ravage l’Est de la RDC, où, selon plusieurs rapports d’experts de l’ONU, le Rwanda a déployé ses troupes en soutien au groupe rebelle M23.

La cérémonie de signature de cet accord a été présidée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, en présence de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais.

Thérèse Kayikwamba a exprimé sa gratitude envers le président américain Donald Trump pour son engagement dans ce processus de paix. Elle a souligné que cet accord ouvre un nouveau chapitre.

« En signant cet accord, nous réaffirmons une simple vérité. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité, pour respecter le droit international, pour protéger les droits humains et pour protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert sont en train de regarder. Ils attendent que cet accord soit respecté », a-t-elle précisé.

Neutraliser les FDLR et levée des mesures défensives du Rwanda

De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe a déclaré que la première priorité sera la mise en œuvre d’un concept d’opérations visant à neutraliser les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé rwandais actif dans l’Est de la RDC, qui s’accompagnera de la levée des « mesures défensives du Rwanda.

« Cette décision repose sur l’engagement pris ici de mettre fin de manière irréversible et vérifiable au soutien apporté par l’État aux FDLR et aux milices associées. C’est le fondement de la paix et de la sécurité dans notre région. Avec cet accord, nous nous sommes également engagés à faciliter le retour des réfugiés sur nos territoires respectifs avec le soutien du HCR », a-t-il le chef de la diplomatie rwandais.

Pour parachever ce processus de paix, il est prévu, au cours du mois de juillet 2025, une rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington.

Source : Radio Okapi