Post-BAC 2025 : Une semaine pour l’orientation et l’employabilité à Ouagadougou

La 10e édition de la Semaine Nationale de l’Information et de l’Orientation (SIO) Post-Bac 2025 se tiendra du 14 au 19 juillet 2025 à Ouagadougou. Les grandes lignes de cet événement dédié à l’avenir des nouveaux bacheliers ont été présentées ce vendredi 4 juillet lors d’une conférence de presse à Ouagadougou.

Organisée par la Direction Générale du Conseil à l’Orientation Universitaire et des Bourses (DGCOB), en partenariat avec l’Union Nationale des Établissements d’Enseignement Privés et Laïcs, la Conférence des Établissements Privés d’Enseignement Supérieur (CEPES) et le journal en ligne LeFaso.net, la 10e édition de la semaine nationale de l’information et de l’orientation, post baccalauréat s’inscrit sous le thème « Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, repenser l’orientation universitaire pour une employabilité durable ».

L’objectif général de la semaine nationale de l’information et de l’orientation est d’offrir aux nouveaux bacheliers, aux anciens étudiants, aux parents et aux professionnels, un espace d’information, d’échanges et de conseils en vue de les accompagner au mieux dans leur choix d’orientation.

La SIO 2025 est placée sous la présidence du ministre en charge de l’enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, sous le parrainage de Pr Filiga Michel Sawadogo, et celui de la Pr Afsata Paré, Professeur titulaire de Sciences de l’éducation.

Pr Kuilpoko Marie Laure Sougoti/Guissou, directrice générale du conseil à l’orientation universitaire et des bourses, a détaillé les nombreuses activités prévues pour cette SIO 2025. Selon elle, le programme a été conçu spécifiquement pour répondre aux interrogations et aux besoins concrets des participants.

Au cours de cette semaine intensive, plusieurs activités seront proposées comme « des conférences et débats portant sur le choix des filières, les modalités d’inscription et de réinscription sur la plateforme Campusfaso, les conditions d’accès aux services sociaux et aides (chambre en cité universitaire, restauration, FONER, bourse, etc.) ainsi que les filières d’études et leurs débouchés; des expositions; des tribunes d’expressions (témoignages, partage d’expériences, etc.); des entretiens directs de conseil et d’aide à l’orientation entre les participants et les techniciens de la DGCOB », a-t-elle énoncé.

Pour les universités publiques et privées du Burkina Faso et de l’étranger, ainsi que les structures connexes souhaitant occuper des stands, il est à noter que les tarifs restent inchangés par rapport à l’édition 2024. Les prix sont de 200 000 F CFA pour les universités publiques et les autres structures du MESRI; 300 000 F CFA pour les universités privées et les structures connexes et 600 000 F CFA pour les universités étrangères.

Forte de ses neuf éditions précédentes, la SIO a déjà accompagné des milliers de jeunes, contribuant significativement à une meilleure adéquation entre formation et emploi au Burkina Faso. Tous les nouveaux bacheliers, anciens étudiants, parents et professionnels sont invités à participer activement à cette semaine décisive pour leur avenir du 14 au 19 juillet 2025 au SIAO.

