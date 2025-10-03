Célébration des 35 ans de carrière de Meiway : L’artiste a foulé le sol burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste ivoirien Éric Éhui Meiway sera en concert live à la salle des banquets de Ouaga 2000, le samedi 4 octobre 2025. À 48 heures de l’événement, l’artiste a foulé le sol ouagalais le jeudi 2 octobre 2025. Il a été accueilli à son arrivée, à l’aéroport international de Ouagadougou, par le Comité d’organisation du concert.

Icône de la musique en Côte d’Ivoire et en Afrique, Éric Éhui Meiway célèbre 35 ans de carrière. C’est l’occasion choisie par l’artiste pour retrouver le public burkinabè, plus d’une décennie après sa dernière apparition sur une grande scène en terre burkinabè.

En effet, sous l’initiative de la structure Black Life, Meiway donne un spectacle live à la salle des banquets de Ouaga 2000 le samedi 4 octobre prochain. Ce concert, qui se déroulera sous forme de dîner-gala gastronomique et champagne, est placé sous le signe de la reconnaissance.

Déjà présent à Ouagadougou, l’artiste a exprimé sa joie de retrouver le public burkinabè qui a contribué à l’édification de sa carrière selon ses dires. « Dieu m’a fait grâce d’atteindre 35 ans de carrière, et cela mérite d’être fêté.

Il m’offre également l’opportunité de sillonner tous les territoires qui m’ont porté durant ce parcours, et le Burkina Faso en fait partie. Aujourd’hui, j’ai l’occasion de renouer avec mon public burkinabè », a-t-il confié.

Selon lui, sa première sortie en tant qu’artiste confirmé avec son tout premier album s’est faite à Ouagadougou. Ces retrouvailles artistiques entre l’artiste et son public se feront dans un contexte particulier marqué par la reconquête du territoire national burkinabé. Et pour l’artiste, ce concert est une occasion de se solidariser avec le peuple burkinabè tout en montrant que le pays reste fréquentable malgré tout.

À 35 ans de carrière, l’artiste totalise 13 albums à son actifs avec plusieurs collaboration. Rendez-vous est donc pris le 4 octobre prochain, à partir de 19 heures GMT du côté de la salles des banquets de 2000.