Célébration des 35 ans de carrière de Meiway : L’artiste a foulé le sol burkinabè

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 10 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

L’artiste ivoirien Éric Éhui Meiway sera en concert live à la salle des banquets de Ouaga 2000, le samedi 4 octobre 2025. À 48 heures de l’événement, l’artiste a foulé le sol ouagalais le jeudi 2 octobre 2025. Il a été accueilli à son arrivée, à l’aéroport international de Ouagadougou, par le Comité d’organisation du concert. 

Icône de la musique en Côte d’Ivoire et en Afrique, Éric Éhui Meiway célèbre 35 ans de carrière. C’est l’occasion choisie par l’artiste pour retrouver le public burkinabè, plus d’une décennie après sa dernière apparition sur une grande scène en terre burkinabè.

En effet, sous l’initiative de la structure Black Life, Meiway donne un spectacle live à la salle des banquets de Ouaga 2000 le samedi 4 octobre prochain. Ce concert, qui se déroulera sous forme de dîner-gala gastronomique et champagne, est placé sous le signe de la reconnaissance.

Déjà présent à Ouagadougou, l’artiste a exprimé sa joie de retrouver le public burkinabè qui a contribué à l’édification de sa carrière selon ses dires. « Dieu m’a fait grâce d’atteindre 35 ans de carrière, et cela mérite d’être fêté.

Il m’offre également l’opportunité de sillonner tous les territoires qui m’ont porté durant ce parcours, et le Burkina Faso en fait partie. Aujourd’hui, j’ai l’occasion de renouer avec mon public burkinabè », a-t-il confié.

L’artiste Meiway parlant de ses débuts au Burkina Faso

Selon lui, sa première sortie en tant qu’artiste confirmé avec son tout premier album s’est faite à Ouagadougou. Ces retrouvailles artistiques entre l’artiste et son public se feront dans un contexte particulier marqué par la reconquête du territoire national burkinabé. Et pour l’artiste, ce concert est une occasion de se solidariser avec le peuple burkinabè tout en montrant que le pays reste fréquentable malgré tout.

Lire aussi 👉 : Le Zoblazo à l’honneur à Ouagadougou pour les 35 ans de l’artiste Meiway

À 35 ans de carrière, l’artiste totalise 13 albums à son actifs avec plusieurs collaboration. Rendez-vous est donc pris le 4 octobre prochain, à partir de 19 heures GMT du côté de la salles des banquets de 2000.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 10 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Abdoul Gani Barry

Abdoul Gani Barry

Articles similaires

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l'État

Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 2 octobre 2025

il y a 13 heures

AES : Le Burkina Faso, le Mali et le Niger unissent leurs agences de presse pour la souveraineté médiatique

il y a 13 heures
Conseil des ministres du 2 octobre 2025

Burkina Faso : Dissolution de l’Association professionnelle des représentants indépendants Qnet

il y a 15 heures

Mois du consommer local 2025 : L’UEMOA mise sur la transformation et la compétitivité des produits locaux

il y a 16 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page