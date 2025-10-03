Communiqué | Faso Loto 5/90 – « Kounandia » Tirage du Mercredi 01 Octobre 2025
publicite
Résultats du Tirage – Mercredi 01 Octobre 2025 – Tirage N° 2025/117
Numéros gagnants : 3 – 21 – 58 – 85 – 83
Et si le prochain grand gagnant, c’était vous ?
Misez dès maintenant sur www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé
Ou jouez auprès de nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !