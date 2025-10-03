Communiqué | Faso Loto 5/90  – « Kounandia » Tirage du Mercredi 01 Octobre 2025

📅  Résultats du Tirage – Mercredi 01 Octobre 2025 – Tirage N° 2025/117
🔢 Numéros gagnants : 3 – 21 – 58 – 85 – 83 🎉
👉 Et si le prochain grand gagnant, c’était vous ?
Misez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé
📍 Ou jouez auprès de nos vendeurs ambulants.
✨ Faso Loto, le rendez-vous de la chance 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
