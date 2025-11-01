Burkina Faso : La 2ᵉ édition de la Journée mondiale de l’épargne célèbre la culture financière des jeunes

La 2ᵉ édition de la Journée mondiale de l’épargne au Burkina Faso s’est tenue le vendredi 31 octobre 2025 à Ouagadougou. Organisée par Finance Invest Management (FIM) LEGACY, cette journée de formation a réuni des élèves et étudiants autour du thème « L’épargne, clé d’un avenir financier prospère ». Une seconde session est prévue à Bobo-Dioulasso le 15 novembre 2025.

L’événement avait pour ambition de promouvoir la culture de l’épargne et de l’investissement auprès des jeunes, tout en leur offrant une meilleure compréhension des services financiers tels que les banques et les fonds communs de placement.

Au programme, des panels, des partages d’expériences et d’échanges interactifs entre professionnels de la finance et participants, le tout dans un objectif d’éducation financière pour bâtir une jeunesse responsable et prospère.

Le directeur de cabinet de FIM LEGACY, Christophe Yaméogo, promoteur de cette initiative, a rappelé que l’objectif principal est d’aider les jeunes à mieux gérer leur argent.

« Il s’agit de renforcer les connaissances et les compétences des jeunes en matière de gestion financière afin qu’ils prennent les bonnes décisions et puissent construire leur prospérité financière », a-t-il expliqué.

Pour lui, les difficultés liées à l’épargne découlent souvent d’un manque de discipline et de perception. « Beaucoup subissent leur argent au lieu de le gérer. Parfois, nous vivons au-dessus de nos moyens et nous restons prisonniers des préjugés transmis par nos aînés, ce qui complique davantage notre rapport à l’argent », a-t-il ajouté.

À travers cette journée, FIM LEGACY entend contribuer à une transformation durable des mentalités financières au Burkina Faso, en mettant l’accent sur l’éducation, la responsabilité et la vision à long terme.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

