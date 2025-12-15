Communiqué | 5ᵉ Journée du Fournisseur Minier 2025 : Ouverture officielle le 16 décembre à Ouaga 2000

𝐋’𝐀𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛é 𝐝𝐞 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫𝐬 (𝐀𝐁𝐒𝐌) informe l’ensemble des participants de la 𝟓ᵉ 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧é𝐞 𝐝𝐮 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫 que la 𝐜é𝐫é𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝’𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 se tiendra:

🗓 𝐌𝐚𝐫𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐝é𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓

⏰ A 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟖𝐡𝟎𝟎

📍 𝐒𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 fêtes 𝐝𝐞 𝐎𝐮𝐚𝐠𝐚 𝟐𝟎𝟎𝟎

Les participants sont invités à prendre les dispositions nécessaires afin d’être présents dès 𝟖𝐡𝟎𝟎, pour le 𝐛𝐨𝐧 𝐝é𝐫𝐨𝐮𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜é𝐫é𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞.

🗓𝐃𝐮 𝟏𝟔 𝐚𝐮 𝟏𝟖 𝐝é𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓

𝐓𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝’é𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬, 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 dans le secteur minier burkinabè.