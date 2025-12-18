Prix PaxSahel 2025 : 17 productions retenues pour la 9ᵉ édition

Partage

À quelques jours de la cérémonie de distinction, le comité d’organisation du Prix PaxSahel pour le Journalisme sensible aux conflits (JSC) a levé le voile sur les œuvres en compétition. La liste des productions sélectionnées ainsi que les modalités de récompense ont été présentées le mercredi 17 décembre 2025 à Ouagadougou.

‎‎Pour cette 9ᵉ édition, le jury a retenu 17 œuvres journalistiques, jugées conformes aux exigences de rigueur professionnelle et d’éthique prônées par le concours. Selon Kowoma Marc Doh, président du comité d’organisation, les productions sélectionnées ont été diffusées entre le 1ᵉʳ octobre 2024 et le 1ᵉʳ octobre 2025.

La répartition se décline comme suit : 11 œuvres en catégorie Radio, 5 œuvres en Presse écrite et en ligne, et 1 œuvre en Télévision/MoJo.

‎« Les lauréats des prix officiels repartiront avec un trophée, une attestation et une enveloppe financière. Une attention particulière est portée au Prix spécial Koffi Amétépé pour l’intégration, hommage au premier coordonnateur du Réseau des Initiatives de Journalistes (RIJ). Ce prix, soutenu par les [aînés] du réseau, comprend également un trophée et une dotation financière spécifique », a clarifié Marc Doh.

Lire également 👉 9e édition du prix PaxSahel : Les œuvres attendues du 29 septembre au 29 octobre 2025

Le palmarès final sera dévoilé lors de la grande soirée de remise des prix, prévue le samedi 20 décembre 2025 à partir de 18 heures, au Centre Cardinal Paul Zoungrana de Ouagadougou.

‎‎Aminata Catherine SANOU

‎Burkina 24