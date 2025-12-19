Ouagadougou : Les spécialistes de la pneumologie se réunissent pour un 8ᵉ congrès

La cérémonie d’ouverture du 8ᵉ congrès de la Société burkinabè de pneumologie (SOBUP) s’est tenue le jeudi 18 décembre 2025 à Ouagadougou. Cette rencontre scientifique a réuni des professionnels de la santé en pneumologie autour du thème « Pratique de la pneumologie au Burkina Faso à l’ère des technologies nouvelles ».

Prévu se tenir du 18 au 20 décembre 2025, ce congrès offre un cadre d’échanges et de réflexion sur l’évolution de la prise en charge des maladies respiratoires dans un contexte marqué par l’essor des innovations technologiques.

À travers ce thème, les organisateurs souhaitent mettre en lumière l’apport des nouvelles technologies dans le diagnostic, le suivi et le traitement des maladies pulmonaires au Burkina Faso.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par des allocutions soulignant l’importance de la pneumologie dans le système de santé, notamment face à la croissance des maladies respiratoires.

Le président du comité d’organisation, Martial Ouédraogo, a insisté sur la nécessité pour les professionnels de s’adapter aux mutations technologiques afin d’améliorer la qualité des soins offerts aux patients et surtout de l’utiliser à bon escient car pour lui, c’est un couteau à double tranchant.

« Vous savez qu’aujourd’hui on ne peut pratiquement pas avancer dans la pratique de la science sans les nouvelles technologies, mais il faudra quand même faire attention parce que les nouvelles technologies sont des couteaux à double tranchant », a-t-il fait savoir.

Le représentant du ministre en charge de la santé, Dr Adjima Combary, a souligné la gravité des maladies respiratoires, d’où l’importance de ce congrès.

« Nous voulons souligner et rappeler que les maladies respiratoires constituent un problème majeur de santé publique, et alors ce sont des questions prioritaires au niveau du département de la santé », a-t-il indiqué.

Le représentant de la marraine, Jean Théodore Sandwidi, directeur général adjoint à Coris Bank, a fait savoir que le développement économique ne peut être dissocié du développement social et qu’il est donc important d’accompagner les initiatives pareilles pour le bien des populations.

Durant ces trois jours, le congrès a programmé des communications scientifiques, des panels de discussion et des partages d’expériences entre spécialistes. Ces échanges visent à renforcer les compétences des acteurs de la pneumologie et à promouvoir une meilleure intégration des technologies nouvelles dans la pratique médicale quotidienne.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

