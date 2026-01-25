Ouagadougou : Le FIDO lance sa 14ᵉ édition avec l’inauguration du Grin des arts vivants

Le Festival International de Danse de Ouagadougou (FIDO) a officiellement lancé sa 14ᵉ édition le samedi 24 janvier 2026, à l’occasion de l’inauguration du nouveau Grin des Arts Vivants de Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par la directrice du festival et promotrice du lieu, Irène Tassembedo, figure emblématique de la danse contemporaine africaine.

Cette double célébration marque une étape majeure pour la scène culturelle burkinabè. Environ 30 compagnies de danse, venues du Burkina Faso et d’autres pays, sont attendues pour cette édition placée sous le signe du partage, de la proximité avec les publics et du renforcement des liens communautaires.

Pour Irène Tassembedo, l’ouverture du Grin des Arts Vivants concrétise un rêve longtemps nourri. Pensé comme un espace de rencontre, de création et de transmission, ce lieu ambitionne de rapprocher l’art des citoyens.

« Le lieu que nous inaugurons n’est pas seulement un espace bâti. C’est un lieu d’échange, né d’un désir profond : créer, partager et transmettre autrement. L’art n’est pas un luxe, c’est une nécessité », a-t-elle déclaré.

Grande innovation de cette 14ᵉ édition du FIDO, l’ensemble des activités du festival sera désormais concentré dans ce nouvel espace. Spectacles, after-shows, masterclass, bureaux, hébergement et restauration y cohabitent, offrant un cadre intégré au service des artistes et du public.

Le thème central de l’édition, le « partage », est symbolisé par l’image de la main sur l’affiche officielle. « La main qui donne, la main qui reçoit, la main qui console… c’est aussi le partage du savoir et de la création artistique », a expliqué la promotrice.

Le Grin des Arts Vivants comprend notamment une salle de répétition, des espaces d’hébergement et de restauration, une scène de spectacle en plein air, un studio d’enregistrement, un espace d’exposition ainsi qu’un jardin. Autant d’infrastructures destinées à accompagner les artistes et à favoriser l’émergence de projets culturels durables.

« C’est une pépinière pour notre avenir humain, individuel et collectif », a souligné Irène Tassembedo.

Parallèlement aux activités au sein du Grin, le FIDO investira plusieurs lieux emblématiques de la capitale. Des spectacles sont prévus au grand marché de Ouagadougou, dans des établissements scolaires, ainsi qu’au Prytanée militaire. « Nous voulons amener la danse là où le public ne va pas forcément au spectacle. La danse doit aller vers les populations », a-t-elle insisté.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de nombreuses personnalités, avec le parrainage du Premier ministre et de l’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso. Représentant le chef du gouvernement, Congo/Saloua Noélie a rappelé le rôle essentiel de la culture dans le contexte national. « La danse rassemble, apaise et redonne de l’espoir. Elle est un facteur d’union entre les peuples », a-t-elle affirmé.

Avec cette nouvelle édition et l’ouverture du Grin des Arts Vivants, le FIDO confirme sa vocation de faire de la danse un levier de cohésion sociale, d’expression citoyenne et de rayonnement culturel.

Daouda ZONGO (Stagiaire )

Burkina 24