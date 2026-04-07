Un Français exécuté pour trafic de drogue en Chine irrite la France

La Chine a confirmé l’exécution de Chan Thao Phoumy, Français d’origine laotienne condamné pour trafic de drogue, provoquant une vive réaction de Paris et ravivant les tensions diplomatiques entre les deux pays, renseigne l’express.fr.

Chan Thao Phoumy, 62 ans, avait été arrêté en 2005 dans le cadre d’un vaste réseau de fabrication et de trafic de méthamphétamines près de Canton, avant que la production ne s’étende à d’autres régions de la Chine. Condamné initialement à la réclusion à perpétuité en 2007, sa peine avait été portée à la peine de mort trois ans plus tard.

Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé sa consternation, dénonçant notamment l’absence de la défense lors de la dernière audience. « Ceci constitue une violation des droits de l’intéressé », a déclaré le Quai d’Orsay, rappelant son opposition universelle à la peine de mort et présentant ses condoléances à la famille du défunt.

La France, l’un des principaux partenaires commerciaux européens de la Chine, exprime régulièrement ses désaccords avec Pékin sur les droits de l’homme, la peine de mort, la situation à Hong Kong et au Tibet, ainsi que sur la cybersécurité et la souveraineté en mer de Chine méridionale.

De son côté, Pékin justifie la décision en affirmant que le pays traite tous les accusés « de manière égale quelle que soit leur nationalité » et souligne la gravité des infractions liées au trafic de stupéfiants. En Chine, la possession d’au moins 50 grammes d’héroïne ou de méthamphétamines est passible de la peine capitale.

Cette exécution n’est pas un cas isolé. La Chine a déjà procédé à plusieurs exécutions de ressortissants étrangers pour trafic de drogue, provoquant des tensions diplomatiques récurrentes. Le cas de Chan Thao Phoumy illustre la difficulté pour Paris et Pékin de concilier coopération économique et divergences sur la justice et les droits humains.