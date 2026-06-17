Éducation dans le Kadiogo : Les acteurs évaluent les défis du secteur et dessinent des perspectives d’avenir

Les principaux acteurs du système éducatif du Kadiogo se sont réunis ce mercredi 17 juin 2026 à Ouagadougou dans le cadre du Forum régional sur l’éducation. Organisée à l’occasion de la Semaine mondiale d’action pour l’éducation, cette rencontre vise à recueillir les préoccupations des acteurs de terrain et à formuler des recommandations en faveur d’une éducation inclusive, équitable et de qualité.

Initiée simultanément dans les treize anciennes régions du Burkina Faso, l’activité a rassemblé responsables éducatifs, enseignants, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des communautés autour des principaux défis auxquels fait face le secteur éducatif.

Présidant l’ouverture des travaux, la directrice régionale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Kadiogo, Adiara Sawadogo, a salué cette initiative portée par le Cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base du Burkina Faso (CCEB-BF), avec l’appui de son partenaire FASOVEIL.

Selon elle, ce forum intervient dans un contexte particulièrement difficile marqué par les conséquences de la crise sécuritaire sur le système éducatif.

« Notre pays traverse une période particulièrement éprouvante. Marquée par une crise sécuritaire dont les répercussions se font lourdement sentir dans le secteur de l’éducation », a-t-elle déclaré.

Elle a cité, entre autres, la fermeture de plusieurs établissements scolaires, les déplacements massifs de populations, la pression accrue sur les infrastructures d’accueil, le déficit d’enseignants qualifiés ainsi que l’insuffisance de matériels pédagogiques.

Pour la responsable régionale, cette rencontre constitue une opportunité de réflexion collective afin d’identifier les difficultés du système éducatif et d’envisager des solutions adaptées aux réalités du terrain.

«Ce forum nous offre un cadre d’échanges inclusif et interactif pour analyser ensemble l’état réel de notre système éducatif régional, identifier ses forces et ses faiblesses et tracer une feuille de route commune », a-t-elle déclaré.

Au cours des travaux, plusieurs thématiques ont été examinées par les participants pour l’avenir de l’éducation dans le Kadiogo. Les échanges ont notamment porté sur la disponibilité des fournitures scolaires et des outils pédagogiques, le fonctionnement des cantines scolaires endogènes, la mise en œuvre des réformes éducatives, la promotion des langues nationales ainsi que l’éducation civique et patriotique.

Les participants se sont également penchés sur la scolarisation des filles, l’équité dans l’accès à l’éducation, l’état des infrastructures scolaires, notamment la disponibilité de latrines séparées pour les filles et les garçons, ainsi que sur le fonctionnement des conseils d’école et l’implication des communautés dans la gestion des établissements.

La question enseignante a occupé une place importante dans les discussions. Les préoccupations relatives à la formation continue des enseignants, à l’apurement de la dette sociale et à l’amélioration du ratio élèves-enseignants ont été largement débattues.

Prenant la parole au nom du relais provincial du CCEB-BF du Kadiogo, Laurence Tapsoba/Ouedraogo a insisté sur la nécessité d’une mobilisation de tous les acteurs pour relever les défis du secteur éducatif.

« Les résultats de ce forum ne valent que par la qualité de nos échanges et la pertinence des recommandations que nous formulerons ensemble », a-t-elle indiqué.

À l’issue des travaux, les recommandations formulées devraient servir de base à l’élaboration d’une feuille de route régionale destinée à renforcer l’offre éducative dans le Kadiogo et à répondre plus efficacement aux attentes des populations.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24