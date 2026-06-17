Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto KOUNANDIA du Mercredi 17 Juin 2026

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🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Kounandia »
📅 Résultats du Tirage – Mercredi 17 Juin 2026
🎟️ Tirage N° 2026/072
Les numéros gagnants sont : 31 – 12 – 64 – 2 – 45 🎉
👉 Chaque tirage est une nouvelle opportunité de décrocher le gros lot. Et si la chance était au rendez-vous pour vous ?
Jouez dès maintenant sur www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
📍 Ou rendez-vous auprès de nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
 
     
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