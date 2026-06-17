Ouagadougou : La Suisse s’intéresse aux évolutions sécuritaires et politiques de l’AES

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, ce mercredi 17 juin 2026 à Ouagadougou, l’envoyée spéciale de la Confédération suisse pour le Sahel, Cédrine Berney.

Cette rencontre a permis aux deux parties d’échanger sur l’évolution de la situation sécuritaire dans la sous-région ainsi que sur les perspectives de coopération entre la Suisse, le Burkina Faso et la Confédération des États du Sahel (AES).

Selon Cédrine Berney, cette visite s’inscrit dans une démarche de compréhension des dynamiques en cours dans l’espace sahélien afin d’orienter les initiatives de coopération que la Suisse entend développer avec la Confédération AES.

Les discussions ont notamment porté sur le contexte sécuritaire au Burkina Faso, les relations entre les pays de la sous-région ainsi que les rapports entre l’AES et certains États partenaires.

Au cours des échanges, le chef de la diplomatie burkinabè a fait état d’avancées significatives dans la lutte contre le terrorisme, malgré les perceptions relayées par certains médias internationaux.

« La situation sécuritaire au Burkina Faso connaît des avancées notables », a-t-il affirmé, dénonçant par ailleurs ce qu’il considère comme un narratif biaisé sur le Sahel.

Selon Karamoko Jean Marie Traoré, certains acteurs extérieurs contribueraient à entretenir une image négative de la région, tout en offrant des tribunes médiatiques aux groupes terroristes.

« L’instabilité est devenue un business et ceux qui en tirent profit ne sont pas les États déstabilisés, mais des acteurs externes qui arment et financent les terroristes », a-t-il déclaré.

Le ministre a également souligné l’existence d’une dynamique positive dans les relations entre le Burkina Faso, les organisations sous-régionales et les institutions africaines. Il a salué les efforts de médiation engagés par plusieurs acteurs, notamment la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) ainsi que le médiateur de la CEDEAO auprès de l’Alliance des États du Sahel.

Tout en réaffirmant l’ouverture du Burkina Faso à la coopération internationale, Karamoko Jean Marie Traoré a indiqué que toutes les initiatives en faveur du Sahel sont les bienvenues, à condition qu’elles reposent sur la sincérité et contribuent à mettre en lumière les réalités et les potentialités de la région.

À l’issue de l’audience, l’envoyée spéciale suisse a affirmé repartir avec une meilleure compréhension des évolutions récentes au Burkina Faso et dans l’espace sahélien. Elle a également présenté plusieurs activités que la Suisse envisage de mener en collaboration avec la Confédération AES afin de renforcer les relations entre les deux parties.

Source : DCRP/MAE