Débats des ingénieurs du Génie Civil : Les champions de la 5ᵉ édition sont connus

La 5ᵉ édition des Débats des Ingénieurs du Génie Civil a livré son verdict le samedi 18 juillet 2026 à Ouagadougou. À l’issue de finales marquées par la qualité des échanges, School of Management s’est imposée dans la catégorie Universités, tandis que le CETIC F a décroché le titre chez les lycées.

Organisée par l’Association des Jeunes Bâtisseurs du Génie Civil (AJB.GC), cette compétition a réuni étudiants, enseignants, professionnels et partenaires autour d’un objectif commun à savoir promouvoir l’excellence, l’innovation et l’esprit critique dans les métiers du génie civil.

Bien plus qu’un concours d’éloquence, les Débats des Ingénieurs du Génie Civil se veulent un espace de réflexion scientifique où les futurs ingénieurs confrontent leurs analyses et proposent des solutions aux défis liés au bâtiment, aux travaux publics, à l’urbanisme et au développement durable.

Le président de l’AJB.GC, Issouf Zangré, a rappelé que cette initiative ambitionne de renforcer les capacités d’analyse, de communication et d’argumentation des futurs professionnels du secteur. « Les grands projets naissent toujours de grandes idées, et les grandes idées émergent grâce au dialogue, à la confrontation respectueuse des points de vue et à l’intelligence collective », a-t-il souligné.

Dans la catégorie Universités, la finale a opposé School of Management à l’IST Ouaga 2000 autour du thème « Le développement urbain au Burkina Faso doit-il être principalement porté par le secteur privé ou par le pouvoir public ? ».

Chez les lycées, le CETIC F et le LPBB ont débattu de la question sur « Les villes du Burkina Faso peuvent-elles être considérées comme modernes au regard de leurs réalités actuelles ? ».

Au terme de joutes oratoires saluées pour leur rigueur scientifique et la pertinence des arguments développés, School of Management a remporté le trophée dans la catégorie Universités en dominant l’IST Ouaga 2000. Dans la catégorie Lycées, le CETIC F s’est imposé face au LPBB, confirmant la qualité de la formation et de la préparation de ses représentants.

À travers cette initiative, l’AJB.GC entend contribuer à la formation d’une nouvelle génération d’ingénieurs capables de concilier expertise technique, réflexion stratégique et innovation pour accompagner le développement des infrastructures au Burkina Faso.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24