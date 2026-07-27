Éducation : La 6ᵉ Soirée d’excellence célèbre les meilleurs élèves de l’année

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 35 minutes
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La cité du Cavalier rouge, Koudougou, a accueilli la 6ᵉ édition de la Soirée d’excellence, le samedi 25 juillet 2026. Organisée pour promouvoir l’excellence en milieu scolaire, cette cérémonie a récompensé les élèves les plus méritants lors des examens scolaires 2025-2026.

Au total, quatre lauréats ont été distingués, dont un admis au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et trois nouveaux bacheliers, lors de la 6e édition de la soirée d’excellence. À travers cette initiative, les organisateurs entendent encourager les jeunes à redoubler d’efforts et rester focus sur leurs études.

Pour le promoteur de l’événement, Théophile Kaboré, cette cérémonie vise avant tout à faire de l’excellence un modèle inspirant pour les autres élèves. « C’est pour pousser les élèves à se concentrer, à travailler encore plus. En voyant leurs camarades récompensés, ils seront davantage motivés à fournir les efforts nécessaires pour obtenir, eux aussi, des distinctions », a-t-il expliqué.

Le promoteur de la soirée d’excellence, le lauréat et le représentant du patron (de la droite à la gauche)

Avec une moyenne de 17,66/20, Élie Kientega a été sacré meilleur bachelier de Koudougou. Pour saluer sa performance, il a reçu un ordinateur portable d’une valeur de 300 000 FCFA, un bon pour un permis de conduire, un kit de fournitures scolaires ainsi que plusieurs autres récompenses.

Très ému, le lauréat a exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs pour leur engagement en faveur de l’éducation. « L’émotion est forte. Je suis très content et fier d’avoir honoré mon établissement, mes éducateurs ainsi que toutes les personnes qui m’ont soutenu durant mon parcours », a-t-il confié. Il nourrit désormais l’ambition de poursuivre une carrière dans le commerce international.

Selon les organisateurs, le choix des lauréats est effectué en collaboration avec la Direction régionale de l’Éducation. « Les meilleurs élèves de chaque établissement de Koudougou sont d’abord identifiés avant qu’une évaluation ne permette de désigner les meilleurs parmi les meilleurs », a ajouté Théophile Kaboré.

Élie Kientega, grand lauréat de la 6e édition de la soirée d’excellence

Présent à la cérémonie au nom du patron de l’événement, le Dr Christian Zoundi a salué une initiative qui contribue à la valorisation de l’éducation et de l’effort. Il a invité les lauréats à préserver leur esprit de travail afin de continuer à exceller. « Nous encourageons les lauréats à toujours garder cette émulation et cette force de travail qui leur ont permis d’obtenir ces résultats », a-t-il déclaré.

Tenue sous la thématique « Honorer l’excellence académique, former une jeunesse patriotique », cette 6e édition confirme son ambition de promouvoir la culture du mérite et d’encourager les jeunes de Koudougou à viser toujours plus haut.

Lire aussi 👉👉 Arrondissement 11 de Ouagadougou : Une Journée de l’Excellence pour célébrer les meilleurs élèves et enseignants

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

 
     
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