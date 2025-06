Communiqué : TECNO prolonge son partenariat avec la CAF et devient Partenaire Mondial Officiel de la CAN 2025 et 2027, tout en nourrissant le rêve des Africains à travers le football

Nairobi, Kenya – 11 juin

La marque technologique innovante alimentée par l’intelligence artificielle, TECNO, a annoncé depuis maintenant quelques jours, le renforcement évolutif de sa collaboration avec la Confédération Africaine de Football (CAF) en devenant Partenaire Mondial Officiel de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025, ainsi que de la CAN TotalEnergies 2027 qui se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Cette annonce s’inscrit dans la continuité du succès rencontré lors du partenariat de 2023, où TECNO était sponsor exclusif de smartphones pour le tournoi.

En tant que Partenaire Mondial Officiel et Partenaire Exclusif Officiel dans la catégorie Smartphones, TECNO renforce sa promesse de marque « Stop at Nothing » (Ne jamais s’arrêter) en approfondissant son engagement et en augmentant sa visibilité. La marque bénéficiera également de droits supplémentaires en matière de médias et d’activations sur les réseaux sociaux, lui permettant de mieux se connecter à la jeunesse, de partager la passion du football et de promouvoir un esprit commun d’audace et de progrès.

Benjamin Jiang, Vice-Président de Transsion Holdings, a déclaré : « Ce partenariat renouvelé témoigne de la confiance profonde et du succès partagé que nous avons bâtis avec la CAF. Lors de notre précédente collaboration, nous avons vu comment le football pouvait éveiller des passions et inspirer des rêves, et comment nos technologies intelligentes alimentées par l’IA sont devenues des outils puissants pour connecter et autonomiser des millions de personnes à travers l’Afrique. C’est pourquoi ce partenariat va au-delà du sport : il est un symbole d’ambition, une plateforme où les jeunes peuvent briller, unis par un esprit de progrès inarrêtable. Il reflète notre vision commune d’un avenir meilleur pour l’Afrique grâce à l’innovation technologique. Cette nouvelle étape marque un tournant majeur dans le parcours de TECNO. »