Culture de l’excellence au MEF : La 2ᵉ édition du Prix de l’Innovation officiellement lancée

Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a donné, ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025 à Ouagadougou, le coup d’envoi de la 2e édition du Prix de l’Innovation (PRINNOV-MEF). La cérémonie s’est tenue à l’occasion de la traditionnelle montée des couleurs, en présence des ministres Aboubakar NACANABO et Fatoumata BAKO/TRAORÉ, entourés de leurs collaborateurs.

Institué pour encourager une culture pérenne d’innovation au sein du département, le PRINNOV 2025 récompensera les initiatives conçues ou mises en œuvre entre 2024 et 2025. Le dispositif s’articule autour de trois distinctions majeures à savoir le Prix « Créativité », destiné aux idées encore à l’état de concept ; le Prix « Émergence », réservé aux projets en cours de développement ; et le Prix « Excellence », qui distingue les innovations déjà opérationnelles.

À ces distinctions s’ajoutent trois prix spéciaux visant à valoriser l’engagement stratégique des structures du MEF et leur contribution à l’intérêt national. Il s’agit du Prix spécial « Performance Organisationnelle », attribué à la structure ayant obtenu la meilleure note de performance en 2024 ; du Prix spécial « Souveraineté et Résilience Économique », récompensant une initiative ayant renforcé la souveraineté nationale tout en maintenant un haut niveau de performance malgré les contraintes ; et du Prix spécial « Meilleur Engagement Citoyen », dédié aux actions promouvant la paix, la cohésion sociale, l’inclusion, le civisme ou le patriotisme.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubacar NACANABO, a invité l’ensemble des directions, services et structures déconcentrées à s’approprier pleinement cette édition du PRINNOV, dont le dénouement est prévu pour le vendredi 30 janvier 2026.

Source : DCRP/MEF