Ouagadougou : La 6ᵉ édition de l’exposition d’art contemporain Wekré ouvre ses portes

publicite

Partage

Le Collectif Wekré a lancé, le mardi 9 décembre 2025, la 6ᵉ édition de son exposition d’art contemporain au parc urbain Bangr-Weogo à Ouagadougou. L’événement, prévu du 8 au 14 décembre 2025, a débuté par un vernissage rassemblant artistes, professionnels de la culture et passionnés d’art.

Depuis six ans, Wekré s’affirme comme une plateforme majeure de valorisation des talents émergents et confirmés des arts plastiques africains. Peinture, sculpture, photographie et autres disciplines sont mises à l’honneur, faisant de l’exposition un espace d’échange privilégié entre créateurs et visiteurs, autour des œuvres, des processus artistiques et des réalités professionnelles du secteur.

Pour cette édition 2025, le collectif a réuni des artistes venus de plusieurs pays du continent, notamment le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo. Durant une semaine, le public est invité à vivre une immersion artistique en plein air au cœur de Bangr-Weogo.

Selon Aboubacar Sanga, secrétaire exécutif du Collectif Wekré, l’innovation majeure de cette édition réside dans l’exigence qualitative des œuvres présentées. « Les années précédentes, nous avions plus de cinquante artistes. Cette année, nous avons opté pour une sélection rigoureuse afin de garantir une qualité élevée des œuvres. Au final, une vingtaine d’artistes ont été retenus », a-t-il expliqué.

Parrain de l’événement, Ibrahim Héma, secrétaire exécutif de la Fondation Orange, a lancé un appel aux amoureux de l’art pour soutenir le collectif. « J’invite toutes les personnes passionnées à accompagner l’association par du mécénat, du sponsoring ou des dons. Il est essentiel d’offrir de meilleures conditions aux artistes et de permettre au Burkina, pays d’art, de continuer à rayonner », a-t-il déclaré.

L’artiste peintre burkinabè Wilfrid Sanou a profité de l’occasion pour présenter une œuvre en hommage aux soldats engagés pour la paix. Intitulée La balle décisive, elle est réalisée à partir de matériaux recyclés et souvent négligés.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24