Annonce | Une cagnotte exceptionnelle pour les meilleurs pronostiqueurs : MELBET lance un concours pour le Tournoi Planétaire

Tu as le don de prédire l’issue des matchs ? Prouve-le ! À l’occasion du Tournoi Planétaire, la marque internationale MELBET ont lancé un concours de pronostics sur la plateforme Superbru, avec de généreux prix en cash à la clé !

Que peut-on gagner ?

La cagnotte totale du tournoi s’élève à 5 000 $ :

1re place : 2 000 $

2e place : 1 000 $

3e place : 750 $

4e place : 500 $

5e place : 250 $

Meilleur pronostiqueur jusqu’aux quarts de finale : 250 $

Meilleur pronostiqueur de la phase finale du tournoi : 250 $

Comment participer :

Les règles sont simples. Suis ce lien vers MELBET Predictor, inscris-toi et fais tes pronostics pour les matchs du plus grand événement footballistique. C’est amusant et entièrement gratuit !

Pour chaque score exact, tu remportes 3 points. Pour chaque résultat correctement prédit, tu gagnes 1 point. Si ta prédiction est très proche du score final, tu obtiens 1,5 point. Défie tes amis et grimpe au classement !

Comment récupérer des prix ?

Pour tenter de décrocher un prix en argent et te mesurer aux meilleurs, tu dois posséder un compte vérifié sur la plateforme MELBET (où la récompense sera versée à la fin du tournoi).

Tu dois impérativement t’inscrire avant le coup d’envoi du premier quart de finale. Ton inscription sera validée uniquement si tu :

Effectues ton premier dépôt et places un pari d’au moins 3 USD sur n’importe quel match du plus grand tournoi de football de l’année. Un pari simple sur un événement avec une cote supérieure à 1,5 ou un pari combiné sur deux événements ou plus, avec des cotes d’au moins 1,4 chacune, sont acceptés. Ajoutes ton ID MELBET dans les paramètres de ton profil sur la page Superbru.

Attention ! Le concours est réservé aux résidents des pays suivants : Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo, République du Congo, Kenya, Tanzanie, Zambie, Bénin, Togo, Burkina Faso et Éthiopie.

Tu as encore des questions ?

Rejoins notre groupe WhatsApp ! Nous y partagerons les actualités du tournoi, discuterons des matchs et annoncerons les noms des triomphants le 31 juillet.

MELBET crée de nouveaux champions ! Lance-toi, fais tes pronostics et empoche tes gains ! Bonne chance !