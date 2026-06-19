SITA Canada 2027 : L’Union africaine apporte son soutien au textile africain

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute

Reçu en audience par le président de la Commission de l’Union africaine Mahmoud Ali Youssouf à Addis-Abeba, le vendredi 19 juin 2026, le commissaire général du Salon International du Textile Africain (SITA), Abdoulaye Mossé, a obtenu un accord de principe pour un accompagnement institutionnel de l’édition SITA Canada 2027.

Prévue au Canada, cette édition spéciale ambitionne de renforcer les échanges économiques et culturels entre l’Afrique et l’Amérique du Nord, à travers la valorisation du textile africain et du « Made in Africa ». Un Forum Textile Afrique–Canada est également annoncé, réunissant investisseurs, institutions financières et acteurs du secteur.

Le Président de la Commission de l’Union Africaine, Mahmoud Ali Youssouf et le Commissaire général du SITA, Abdoulaye Mossé

La participation annoncée du président de la Commission de l’Union africaine à la cérémonie d’ouverture devrait donner à l’événement une forte dimension diplomatique et économique.

Lire également 👉Burkina : Le SITA 2018 ouvre ses portes ce 28 novembre

Pour les organisateurs, ce soutien représente une reconnaissance importante du travail mené depuis plus d’une décennie en faveur du développement et du rayonnement du textile africain à l’international.

 
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Semences améliorées : L’UNPS-B vise 60 000 tonnes pour la campagne 2026-2027

il y a 29 minutes

Annonce | Une cagnotte exceptionnelle pour les meilleurs pronostiqueurs : MELBET lance un concours pour le Tournoi Planétaire

il y a 1 heure

France : Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

il y a 3 heures

Attaque à Niamey : Le Bénin exprime sa solidarité au peuple nigérien

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page