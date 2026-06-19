SITA Canada 2027 : L’Union africaine apporte son soutien au textile africain

Reçu en audience par le président de la Commission de l’Union africaine Mahmoud Ali Youssouf à Addis-Abeba, le vendredi 19 juin 2026, le commissaire général du Salon International du Textile Africain (SITA), Abdoulaye Mossé, a obtenu un accord de principe pour un accompagnement institutionnel de l’édition SITA Canada 2027.

Prévue au Canada, cette édition spéciale ambitionne de renforcer les échanges économiques et culturels entre l’Afrique et l’Amérique du Nord, à travers la valorisation du textile africain et du « Made in Africa ». Un Forum Textile Afrique–Canada est également annoncé, réunissant investisseurs, institutions financières et acteurs du secteur.

La participation annoncée du président de la Commission de l’Union africaine à la cérémonie d’ouverture devrait donner à l’événement une forte dimension diplomatique et économique.

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Pour les organisateurs, ce soutien représente une reconnaissance importante du travail mené depuis plus d’une décennie en faveur du développement et du rayonnement du textile africain à l’international.