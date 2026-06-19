France : Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

Alors qu’il participe actuellement à la Coupe du monde avec le Maroc, le défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi fait face à une nouvelle étape judiciaire. Selon une décision de la chambre de l’instruction rendue ce vendredi 19 juin 2026, le joueur a été renvoyé devant une cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine dans le cadre d’une affaire de viol présumé, rapporte La Presse Ca.

La juridiction a confirmé une ordonnance précédemment rendue en février, estimant qu’il existerait des charges suffisantes pour justifier un procès. Mis en examen depuis mars 2023, le joueur de 27 ans conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et maintient son innocence.

Les faits allégués remonteraient à janvier 2023. Une jeune femme aurait déclaré avoir été agressée après s’être rendue au domicile du joueur à la suite d’un échange sur les réseaux sociaux. Elle affirme avoir réussi à quitter les lieux avant d’être prise en charge par une amie. Dans une récente prise de parole médiatique, la plaignante a exprimé son souhait d’être entendue et crue.

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Du côté de la partie civile, l’avocate Me Rachel-Flore Pardo s’est félicitée de cette décision qu’elle considère comme une étape importante après plusieurs années de procédure, évoquant un dossier examiné par plusieurs magistrats.

La défense du joueur, représentée par Me Fanny Colin, conteste vivement cette orientation judiciaire, dénonçant une procédure influencée par la notoriété du joueur. Le capitaine de la sélection marocaine a également réagi sur les réseaux sociaux, affirmant attendre le procès pour pouvoir s’exprimer pleinement.

En pleine compétition mondiale avec l’équipe du Maroc Morocco national football team, cette affaire intervient dans un contexte sportif sensible. Son club, le Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain, rappelle pour sa part son attachement à la présomption d’innocence.

Aucune date de procès n’a encore été fixée. Cette décision marque néanmoins une étape importante dans une procédure judiciaire suivie depuis plus de trois ans.