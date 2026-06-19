Semences améliorées : L’UNPS-B vise 60 000 tonnes pour la campagne 2026-2027

Le ministre d’État en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, a procédé, ce vendredi 19 juin 2026, à l’ouverture officielle de la 3e édition de la Foire aux semences améliorées certifiées qui se tient jusqu’au 21 juin 2026, à Ouagadougou, au siège de l’UNPS-B, sis à Ouaga 2000.

L’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du Burkina (UNPS-B) a relevé le défi qui lui avait été assigné, à savoir produire 20 000 tonnes de semences par an, soit 100 000 tonnes en cinq ans, en vue de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

«Cette année, le besoin annuel a été dépassé. C’est une production d’environ 24000 tonnes qui a été enregistrée à la campagne 2025. Cette production record et le niveau de l’organisation du secteur semencier place le Burkina Faso comme pays leader confirmé dans la sous-région», a confié Inoussa Ouédraogo, président de l’UNPS-B.

Il a souligné que cette performance n’aurait pas été possible sans l’appui du gouvernement, qui a mis des équipements à la disposition des producteurs. «Pour la campagne agricole 2026-2027, l’UNPS-B ambitionne de produire 60000 tonnes de semences améliorées certifiées, toutes spéculations confondues, soit une augmentation de 250%», a-t-il informé.

Afin de permettre aux agriculteurs, même ceux vivant dans les zones les plus reculées du pays, d’avoir accès aux semences améliorées, l’UNPS-B a lancé une plateforme (Sima Yaaa) de vente en ligne des semences améliorées et certifiées.

«Il s’agira pour le producteur de souscrire en ligne ses besoins et il est livré en 24h. Une semence de qualité contribue pour moins de 40% dans l’accroissement de la production agricole», a-t-il relevé.

Pour Inoussa Ouédraogo, l’accès aux semences ne doit pas être un privilège ; elles doivent être accessibles à chaque producteur, où qu’il se trouve. S’agissant de la foire, il a indiqué qu’il s’agit d’un espace commercial qui réunira, durant trois jours, autorités, chercheurs, enseignants-chercheurs, producteurs semenciers, distributeurs, commerçants et producteurs agricoles, entre autres.

Représentant le parrain, le chef de cabinet du ministre de l’Économie, Lambert Zongo a laissé entendre que la semence améliorée et certifiée constitue la cheville ouvrière de l’agriculture moderne et performante à laquelle aspire le Burkina Faso.

«Le développement de la filière semencière est tributaire de la recherche, de l’accompagnement de partenaires techniques et financiers, de mesures commerciales attractives(…) Les semences agricoles produites au Burkina Faso et certifiées par les services techniques compétents ont fait leur preuve. Ce qui nous vaut aujourd’hui d’être une référence au niveau régional et même international en matière de production semencière», a-t-il souligné.

Selon le ministre d’État en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, la tenue de cette foire témoigne de l’intérêt que le gouvernement, à travers son département, accorde à la question des semences. «L’UNPS-B a fait des efforts énormes au cours de ces dernières années pour accroître significativement la production semencière.

Et il était de notre devoir de venir les encourager et passer également un message à l’ensemble des producteurs du Burkina et à l’ensemble des personnes qui sont intéressées par ces semences améliorées d’y faire un tour et de voir ce que les producteurs semenciers ont pu accomplir comme résultats satisfaisants au cours de la campagne écoulée. Nous avons une quantité importante de semences certifiées qui a été produite», a-t-il affirmé.

Il a, par ailleurs, rapporté que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les a instruits de veiller à la mobilisation de plus de 20 000 tonnes de semences chaque année. «C’est donc dans le cadre de cet objectif que les acteurs de l’UNPS-B se mobilisés, et ils ont pu atteindre ce niveau de production qui est record dans notre pays. Et il faut donc les mettre à la disposition des producteurs», a-t-il déclaré.

En rappel, la foire se tient jusqu’au 20 juin 2026 à Ouaga 2000, au siège de l’UNPS-B. Des délégations venues du Mali, du Niger, du Kenya et du Tchad y prennent également part.

W.S

Burkina24