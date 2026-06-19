Côte d’Ivoire : L’instigateur de la démolition du quartier Koumassi-campement arrêté par la Police

En Côte d’Ivoire, les autorités policières ont annoncé ce vendredi 19 juin 2026 l’arrestation d’un homme accusé d’avoir utilisé de « faux documents » pour ordonner la démolition de plusieurs dizaines d’hectares dans le quartier Campement, de la commune de Koumassi dans la capitale Abidjan. L’opération du sieur Jacques Brou avait été sécurisée par des forces de l’ordre.

En Côte d’Ivoire, la police a annoncé l’arrestation du sieur Jacques Brou alors qu’il est soupçonné d’avoir fait du faux pour ordonner la démolition de plusieurs dizaines d’hectares dans le quartier Campement, de la commune de Koumassi à Abidjan.

Depuis le communiqué du procureur de la République identifiant les documents ayant justifié l’intervention des bulldozers dans ce quartier comme étant faux, l’indignation s’est généralisée.

Depuis plusieurs années, les autorités ivoiriennes mènent une vaste campagne d’assainissement urbain dans la capitale économique, en pleine expansion.

Des habitations illégales y sont régulièrement démolies, au nom de la sécurité publique. Mais cette fois, le gouvernement dément toute implication : selon lui, la démolition aurait été ordonnée par un individu sans la moindre autorité légale.

Dernièrement, Jacques Alloui Brou était apparu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il revendiquait la propriété de cette parcelle de terrain ainsi que la paternité de l’opération de démolition. Il prétendait alors avoir en sa possession une décision de justice l’y autorisant.

L’ouverture d’une enquête a permis de mettre aux arrêts Jacques Brou, 76 ans, ce jeudi 18 juin dans la commune de Port-Bouët, à Abidjan. Pour le procureur, les faits pourraient constituer des troubles à l’ordre public, des coups et blessures, ainsi qu’une destruction volontaire de biens.

Plusieurs milliers de personnes ont dès lors perdu leurs lieux d’habitation et se retrouvent dans une situation de précarité en cette saison de pluie.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire