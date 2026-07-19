Confédération AES : Le RISA ouvre son 3ᵉ Panel international pour consolider les acquis de l’Alliance

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Le Rassemblement des Intelligences pour la Souveraineté de l’Afrique (RISA) a lancé, le samedi 18 juillet 2026 à Ouagadougou, la 3ᵉ édition de son Panel international AES. Placée sous le thème « Confédération de l’AES : comment consolider les acquis ? », cette rencontre réunit experts, universitaires, panélistes et citoyens des pays membres de la Confédération afin d’évaluer les progrès réalisés depuis sa création en juillet 2024 et d’identifier les défis à relever.

Le coordonnateur du RISA, Adama Amadé Siguiré, a indiqué que cette troisième édition constitue un cadre de réflexion sur les avancées enregistrées par la Confédération des États du Sahel (AES), tant sur le plan sécuritaire que dans les domaines du développement.

« Nous avons eu des acquis, que ce soit sur le volet défense-sécurité ou sur le développement. L’objectif de ce panel est de mettre l’accent sur ces acquis, d’encourager les populations et de dire que nous devons continuer à nous battre au quotidien pour relever les défis qui restent », a-t-il déclaré.

Parrain de la rencontre, le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Moumini Zoungrana, a insisté sur l’importance de la communication dans le contexte actuel.

« La guerre qui nous a été imposée est une guerre de colonisation, une guerre de civilisation. Pour la gagner, il faut que le maximum de personnes soient conscientes de la situation. Rien n’est au-dessus de la communication », a-t-il affirmé.

Le RISA ouvre son 3ᵉ Panel international pour consolider les acquis de l’Alliance

Il a salué l’initiative du RISA, estimant qu’elle offre un espace de réflexion réunissant des experts capables d’apporter une analyse critique des enjeux auxquels fait face la Confédération.

Présidant la cérémonie, le ministre d’État chargé de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, représenté par son chargé de mission Ako-Tiga Moussa Serge Dao, a rappelé que la souveraineté est un processus qui se construit au quotidien. « La souveraineté n’est jamais un acquis définitif. Elle est une œuvre quotidienne », a-t-il déclaré.

Il a mis en avant les efforts entrepris par le Burkina Faso à travers l’Offensive agropastorale et halieutique, les aménagements hydro-agricoles, la mécanisation et l’appui aux organisations de producteurs pour renforcer la sécurité alimentaire et l’autonomie économique.

« Un peuple qui nourrit ses enfants grâce au fruit de son travail acquiert une capacité de résilience et une liberté de décision qui renforcent durablement sa souveraineté », a-t-il souligné.

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Le représentant du ministre a également encouragé les jeunes à considérer l’agriculture comme un secteur d’innovation et d’entrepreneuriat, tout en appelant les États membres de l’AES à mutualiser leurs compétences, harmoniser leurs politiques agricoles et développer des chaînes de valeur régionales.

Au cours de cette édition, les participants échangeront notamment sur plusieurs thématiques liées à la communication responsable, à la mobilisation citoyenne et au renforcement de la coopération entre les Forces de défense et de sécurité et les populations.

Le Chargé de mission Ako-Tiga Mussa Serge Dao du ministre de l’agriculture

Le représentant du ministre d’État a rappelé que la consolidation de la Confédération passe par des actions concrètes et durables. « L’histoire nous observe. Les acquis ne se consolident que lorsqu’ils deviennent des habitudes collectives, des institutions solides et des résultats perceptibles dans le quotidien des populations », a-t-il conclu.

À travers ce troisième panel, le RISA entend contribuer au débat sur les perspectives de la Confédération des États du Sahel, en mettant l’accent sur la consolidation des acquis et le renforcement de la souveraineté des États membres.

Bassirou BANDÉ

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