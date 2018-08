Yasmina Zongo analyse « le traitement de l’information sécuritaire à Burkina 24 et Lefaso.net »

18 PARTAGES Partager Twitter

Yasmina Zongo, étudiante en Communication et journalisme (CJ) de l’Université Ouaga I Joseph Ki Zerbo s’est intéressée au traitement de l’information sécuritaire par les pures players, en mettant l’accent sur Burkina 24 et Lefaso.net. A l’issue de sa recherche, l’impétrante s’est rendue compte que la course au scoop et au sensationnel entache le respect des principes du journalisme dans le traitement de l’information liée au terrorisme.

Les principes du journalisme sont-ils respectés dans le traitement accordé à l’information sécuritaire au sein des pures players ? C’est la question principale de la recherche à laquelle s’est intéressée Yasmina Zongo le jeudi 2 août au département de communication et journalisme de l’Université Ouaga I Joseph Ki Zerbo pour son mémoire de maîtrise. Le thème retenu pour ce mémoire de recherche est «Le traitement de l’information sécuritaire à Burkina 24 et Lefaso.net».



L’impétrante a réalisé une analyse de contenu en se focalisant sur les publications de Burkina 24 et Lefaso.net du 2 mars au 2 mai 2018. Elle s’est basée donc sur un échantillon de 42 articles et 6 vidéos au sein de Burkina 24 contre 97 articles, 7 vidéos pour Lefaso.net. Les articles factuels sont les plus privilégiés. « Les grands genres tels que le reportage, les analyses et les commentaires ne sont pas très fréquents », souligne Yasmina Zongo.

Des insuffisances dans le traitement

Elle constate que les deux médias accordent une place importante à l’information sécuritaire dans la mesure où Burkina 24 accorde 8,71% de ses articles pour 9,90% à Lefaso.net à ce sujet. Les comptes-rendus, les brèves et les filets sont les genres plus représentés dans ces deux médias. Elle relève des insuffisances quant à l’application effective de certaines règles de l’édition en ligne. Concernant l’éthique et la déontologie, la médiation synchrone aux évènements est très présente au sein des pures players car « les reporters effectuent des publications en ligne depuis le foyer de l’action ».

De l’amélioration par rapport aux premières attaques

La réserve, le tri, la vérification et le recoupement de l’information ne sont pas toujours de mise avec les diverses sources en présence. En plus de cela, la pratique de la correction de l’information déjà publiée dans l’édition électronique est source de désinformation de son avis. Selon Yasmina Zongo, les journalistes ont reconnu que lors des premières attaques (2016 et 2017), le sensationnel et l’emballement régnaient sur le théâtre des opérations, les rédacteurs en chef des pures players ont confié que le degré de la responsabilisation sociale a augmenté au sein des rédactions après de multiples recadrages.

« Le journalisme patriotique »

Dans l’analyse de contenu, elle constate que des clichés de mort, de blessés, des militaires en position de faiblesse sont inexistantes dans les publications. « Une certaine forme de « journalisme patriotique » règne au sein des deux rédactions », constate Zongo.

Ce qu’elle souligne également, c’est que la quête et la primeur de l’information influencent le choix des formats et des genres rédactionnels. Le manque de ressources humaines et financières ainsi que la spécialisation des journalistes la question expliquent l’absence des grands genres.

C’est pourquoi, elle propose entre autres aux pures players d’éviter les publications en ligne depuis le théâtre des opérations, la vérification, le recoupement, la prudence et la responsabilité. Elle suggère également la mise d’un dispositif éditorial dans le cadre du traitement de l’information liée au terrorisme. A la fin de la soutenance, le jury composé des Drs Marc Nébié, Régis Dimitri Balima et Lacina Kaboré a attribué la note de 15/20 à l’impétrante.



Boukari OUEDRAOGO

Burkina24