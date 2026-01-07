CAN Maroc 2025 : Après quatre jours de batailles de titans, place aux quarts de finale

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 se sont achevés le mardi 6 janvier 2026 avec la victoire de la Côte d’Ivoire face au Burkina Faso (3-0). Globalement, la hiérarchie a été respectée : les grands favoris de la compétition ont répondu présents et aucune surprise majeure n’est venue bousculer le tableau à ce stade.

​De Marrakech à Casablanca, ces huitièmes de finale ont tenu toutes leurs promesses avec des rencontres palpitantes et des cadres au rendez-vous.

​Sans surprise, le Sénégal a donné le ton face au Soudan (3-1), porté par un doublé inattendu de Pape Gueye. Le même jour, la « bataille des Aigles » entre le Mali et la Tunisie s’est jouée au bout du suspense. Grâce à deux arrêts décisifs de Djigui Diarra lors de la séance des tirs au but, les Maliens se sont imposés (3-2).

​Le Maroc, pays hôte, s’en est remis au talent de Brahim Diaz pour écarter une vaillante équipe de Tanzanie (1-0). De son côté, le Cameroun a pu compter sur l’omniprésence de Carlos Baleba pour éliminer l’Afrique du Sud (2-1). À noter la régularité impressionnante de Brahim Diaz qui, pour sa première participation, s’impose déjà comme le patron des Lions de l’Atlas.

​Le lundi 5 janvier 2026, l’Égypte a dû batailler jusqu’en prolongation pour se défaire du Bénin (3-1). En revanche, le Nigeria n’a laissé aucune chance au Mozambique : portés par un Victor Osimhen auteur d’un doublé et un Ademola Lookman étincelant, les Super Eagles ont infligé un sévère 4-0 à leurs adversaires.

​Enfin, lors de la dernière journée, l’Algérie a arraché son ticket in extremis dans les ultimes minutes de la prolongation face aux Léopards de la RD Congo. Pour clôturer ce tour, le choc ouest-africain a tourné à la démonstration pour la Côte d’Ivoire, qui a corrigé les Étalons du Burkina Faso (3-0) sous l’impulsion de sa pépite Amad Diallo.

​En route vers les quarts

​Les statuts de favoris ont donc été assumés jusqu’ici. Les grands noms du continent sont au rendez-vous, avec des attaquants de classe mondiale qui ont su trouver le chemin des filets. Les quarts de finale débuteront le 9 janvier 2026, avec notamment un choc électrique entre le Mali et le Sénégal.

​Classement provisoire des meilleurs buteurs👇👇

1 Brahim Diaz ( 4 Maroc)

2 Ademola Lookman ( Nigeria 3 )

3 Amad Diallo ( Côte d’Ivoire 3 )

4 Ayoub El Kaabi ( Maroc 3 )

5 Lassine Sinayoko ( Mali 3 )

6 Mohamed Salah ( Égypte 3 )

7 Riyad Mahrez ( Algérie 3 )

8 Victor Osimhen ( Nigeria 3 )

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24