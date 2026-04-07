FIPEG-FASO 2026 : La 2ᵉ édition lancée pour valoriser le génie créatif des jeunes burkinabè

L’association Open My Eyes for Life Association (OMELA) a procédé, ce mardi 7 avril 2026 à Ouagadougou, au lancement officiel de la deuxième édition de la Foire Internationale des Petits Génies du Faso (FIPEG-FASO). L’événement se tiendra du 24 au 26 avril 2026 au Musée national, avec pour ambition de mettre en lumière le potentiel innovant des enfants et des jeunes burkinabè.

Placée sous le thème « Ingéniosité des enfants et jeunes : une génération-solution au service d’un développement endogène et durable », la FIPEG-FASO 2026 ambitionne de détecter, valoriser et accompagner les talents précoces à travers un cadre d’expression et de compétition.

Selon le président de l’OMELA, Emmanuel Dori, cette initiative ambitionne de faire émerger une jeunesse capable de contribuer activement au développement du pays. « Cette foire vise à détecter les talents précoces, à les valoriser et à les accompagner pour que nous constituions véritablement une solution pour notre pays », a-t-il indiqué.

Durant trois jours, les visiteurs découvriront des inventions, prototypes et créations portés par des participants âgés de 7 à 25 ans, répartis en trois catégories. L’objectif est de mettre en lumière des projets concrets issus de la jeunesse, dans divers domaines.« Ce sont des enfants et des jeunes qui ont déjà des projets concrets et qui viendront les exposer et les mettre en compétition », a précisé le président de l’OMELA.

En plus des expositions, le programme prévoit des ateliers, panels et conférences publiques, offrant aux participants l’opportunité d’échanger avec des professionnels et de renforcer leurs compétences.

La présidente du comité d’organisation, Perside Gayeri Tindano, a souligné l’importance de cet accompagnement et invité le public à se mobiliser pour soutenir l’initiative. « Pendant les trois jours, il y aura des stands d’exposition, des ateliers et des échanges avec des professionnels pour accompagner les jeunes dans leur créativité », a-t-elle expliqué, invitant le public à une forte mobilisation.

Par ailleurs, les organisateurs annoncent une revalorisation des récompenses, avec un premier prix fixé à 500 000 FCFA, en plus de distinctions spéciales destinées à encourager l’innovation.

Après une première édition réussie en 2025, la FIPEG-FASO a déjà démontré le potentiel des jeunes burkinabè dans des domaines variés tels que la technologie, l’agriculture, la santé ou encore les arts.

Pour cette deuxième édition, les organisateurs entendent franchir un cap en faisant de cette foire une véritable plateforme nationale de promotion de l’innovation. Les inscriptions sont ouvertes en ligne, avec une phase de présélection des projets.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24